Botafogo mira contratação do goleiro Neto para suprir possível saída de John

O Botafogo já se movimenta para suprir uma possível saída do goleiro John, que está na mira do West Ham. O nome escolhido pela diretoria é Neto, arqueiro brasileiro com longa passagem pelo futebol europeu e que atualmente pertence ao Bournemouth. As negociações avançam nos bastidores.

Com contrato até o fim da temporada com o clube inglês, Neto analisa uma proposta do Botafogo por um vínculo de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Para assinar com o Alvinegro, o goleiro teria que rescindir seu atual contrato, o que tornaria a transferência sem custos para o clube carioca.

O jogador tem boa relação com o mercado europeu e estava emprestado ao Arsenal na última temporada, mas recebeu poucas oportunidades e atuou apenas uma vez. A tendência é que o acordo com o Glorioso seja selado em breve.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 2 Cruzeiro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/eQ2mKvFCw4 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 3, 2025

A investida do Botafogo por Neto é uma medida preventiva diante do avanço nas tratativas para a transferência de John ao West Ham. O clube inglês aumentou a oferta inicial de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões), e o desejo do atleta de atuar na Premier League pesa nas conversas. Embora ainda não haja confirmação oficial, o negócio caminha para um desfecho positivo para os ingleses.

Neto foi revelado pelo Athletico-PR e se transferiu para o futebol europeu em 2010, quando foi contratado pela Fiorentina. Desde então, acumulou passagens por grandes clubes, como Juventus e Barcelona. No Bournemouth, atuou como titular nas duas primeiras temporadas, com 28 jogos na primeira e 32 na segunda, antes de ser emprestado ao Arsenal.

O próximo duelo do Botafogo será pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso Red Bull visita o Bragantino, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira. Com uma vantagem de 2 a 0, os cariocas jogarão com a vantagem no interior paulista.