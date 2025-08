Bortoleto comemora melhor posição da carreira e analisa corrida na Hungria

Com uma bela corrida no GP da Hungria, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a melhor posição de sua carreira como piloto de Fórmula 1. Neste domingo, o paulista da Kick Sauber ficou no sexto lugar e comemorou muito o resultado obtido neste fim de semana.

"Foi uma corrida bem louca, mas depois que estabilizou ali, eu consegui colocar meu ritmo sem ninguém me atrapalhando na frente. Foi uma corrida incrível e me diverti muito. Sexto colocado, acho que nem sonhando no começo da temporada, eu imaginaria que a gente poderia estar lutando por esse tipo de posição", disse Bortoleto, em entrevista à Band.

A best race result to date deserves a big hug ? Congrats on your P6, Gabi ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/HkTWV7k9r9 ? Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Corrida maluca

Em seguida, Bortoleto analisou a corrida em si. O brasileiro destacou que não foi um grande prêmio fácil, principalmente quando Max Verstappen, tetracampeão, está na sua cola.

"Não foi fácil, principalmente ter o Max (Verstappen) atrás e o Fernando (Alonso) na frente, porque o Max fica igual a um cachorro louco ali tentando passar de todas as maneiras, enquanto o Fernando me obrigava a frear no primeiro e no segundo setor para me fazer gastar os pneus. É a experiência dele, ele sabe muito bem o que está fazendo, e aí ele só acelerava no setor três e conseguia abrir o suficiente para que eu não conseguisse passar ele na reta", analisou o brasileiro

Gabriel Bortoleto, à direita, disputando com George Russell, à esquerda.

Um brasileiro não terminava na sexta posição em uma corrida da Fórmula 1 desde Felipe Massa em 2017, pela Williams, no GP do Bahrein daquele ano.

Agora, a Fórmula 1 irá parar para as férias de verão dos pilotos. A categoria volta no fim deste mês, entre os dias 29 e 31 de agosto, no GP da Holanda.