Bortoleto após melhor resultado: 'Acostumando a cuidar melhor dos pneus'

Após garantir o seu melhor resultado na Fórmula 1 com o 6º lugar no Grande Prêmio da Hungria, Gabriel Bortoleto celebrou e fez uma análise sobre o bom desempenho.

Pneus bons

Na volta 33, o brasileiro chamou sua equipe pelo rádio e avisou que o pneus estavam muito bons. Detalhe: não era um jogo novo. Bortoleto esclareceu a fala e exaltou a evolução na pilotagem de seu carro da Sauber.

Eu estou cada vez me acostumando melhor em cuidar dos pneus, em entender quando dá para acelerar ou não. Acho que eu consegui manter os pneus. Teve um momento que o balanço estava meio estranho nas voltas 28 e 29. Estava difícil de pilotar, eu não sabia se eu ia conseguir manter aquele ritmo.

Mas você vai pilotando, você vai adaptando, você vai mexendo no diferencial, em tudo no carro, e aí chegou um momento que eu achei uma estabilidade muito boa, lógico que um pneu novo vai ser sempre melhor. A gente conseguiu estender bem porque o ritmo era muito bom, a gente estava virando mais rápido do que o Fernando naquele momento e, bom, foi incrível.

A corrida de Bortoleto

Bortoleto largou na sétima posição e ganhou a posição de Lance Stroll nos primeiros metros. Depois, ficou entre Alonso e Verstappen até o holandês antecipar sua parada para tentar ganhar a posição no box, o que não deu certo porque a Sauber se manteve na estratégia inicial de uma parada, a mesma do espanhol.

Verstappen voltou no trânsito e depois teve de fazer duas paradas, perdendo posições. Enquanto isso, Bortoleto foi mantendo um ritmo muito forte mesmo com pneus usados, parando somente depois de 41 voltas, e se aproximando cada vez mais de Alonso. O espanhol chegou a estar 8s5 à frente do brasileiro, que chegou a ficar a menos de 2s da Aston Martin.

Nas últimas voltas, Alonso acelerou o ritmo e aumentou a diferença, enquanto Bortoleto manteve a vantagem em relação a Lance Stroll, que era o sétimo. Com isso, chegou na sexta colocação, que foi seu melhor resultado na F1 até aqui, e que coroa um trabalho intenso do piloto brasileiro para mudar completamente o acerto do carro entre a sexta, em que não estava se sentindo confortável, e o sábado.

Isso permitiu que ele fosse ao Q3, a disputa das 10 primeiras posições do grid, pela segunda vez seguida, e andasse o tempo todo na zona de pontuação na etapa húngara. Bortoleto foi eleito o piloto do dia, em votação popular.