Bortoleto alcança sua melhor posição, e Norris vence o GP da Hungria de Fórmula 1

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande vencedor do GP da Hungria de Fórmula 1, realizado neste domingo, no circuito de Hungaroring. O piloto de 25 anos ano fez uma bela corrida com uma estratégia de apenas uma parada, ficando à frente dos demais no pelotão.

Na segunda posição ficou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri. A terceira posição foi para o britânico George Russell, da Mercedes, que ultrapassou a Ferrari de Charles Leclerc nas últimas voltas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, fez uma corrida magnífica e conquistou o sexto lugar, sua melhor posição de finalização da carreira. A equipe do piloto paulista conseguiu uma bela estratégia de apenas uma parada.

Um brasileiro não terminava na sexta posição desde Felipe Massa em 2017, pela Williams, no GP do Bahrein daquele ano.

Agora, a Fórmula 1 irá parar para as férias de verão dos pilotos. A categoria volta no fim deste mês, entre os dias 29 e 31 de agosto, no GP da Holanda.

A corrida

Antes da corrida, o japonês Yuki Tsunoda preferiu trocar sua unidade de potência e, por isso, largou do pit lane. Ele seria o 17º do grid.

Na largada, Bortoleto largou muito bem e logo assumiu a sexta posição, superando o canadense Lance Stroll. Max Verstappen e Lando Norris perderam posições. O holandês caiu para nono, mas logo recuperou o oitavo lugar. Por sua vez, o britânico caiu para quinto, mas logo passou Alonso e retomou o quarto lugar.

Outro que foi bem foi George Russell, da Mercedes, que logo assumiu a terceira posição. A direção de prova notou uma largada falsa de Bortoleto, mas o brasileiro passou ileso. Entretanto, o companheiro dele, o alemão Nico Hulkenberg, tomou cinco segundo de penalização pelo mesmo incidente.

Attila KISBENEDEK / AFP

Durante a corrida, Bortoleto perseguiu o espanhol Fernando Alonso, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Pela estratégia da Kick Sauber, o brasileiro optou por fazer apenas um pit stop, esticando ao máximo a vida útil dos pneus.

Na volta 30, Max Verstappen tentou ultrapassar Lewis Hamilton e acabou tocando no britânico, que foi para fora da pista. Após segurar 41 voltas em um pneu médio, Bortoleto finalmente parou e trocou para duros.

Lando Norris conseguiu fazer uma boa estratégia, enganando Leclerc e Piastri. O britânico blefou e fez apenas uma volta, enquanto os dois fizeram duas paradas.

Na volta 50, o primeiro abandono da corrida: o britânico Oliver Bearman, da Haas, sofreu danos no carro e preferiu preservar sua unidade de potência. Após pressionar, Piastri conseguiu ultrapassar Charles Leclerc e assumiu a segunda posição.

Leclerc, sem aderência nos pneus e muito irritado com a equipe, ainda foi ultrapassado por George Russell e perdeu o pódio.

Nas últimas cinco voltas, Piastri se aproximou de Norris e dois protagonizaram uma bela disputa pelo primeiro lugar, que ficou com o britânico.