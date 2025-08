Atlético-MG vence Red Bull Bragantino, aumenta jejum do rival e sobe no Brasileirão

Neste domingo, na Arena MRV, o Atlético-MG bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Galo foram marcado por Igor Gomes e Natanael. O do Massa Bruta saiu dos pés de Laquinatana.

Diante do resultado em casa, o Atlético-MG subiu para a nona colocação, com 23 pontos conquistados. Já o Red Bull Bragantino, que mermaneceu na sexta colocação, tem 27 unidades conquistadas e chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. O Massa Bruta empatou com o São Paulo e perdeu, além do Gal, para Vitória, Flamengo e Fortaleza.

Pela 20ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG visita o Vasco no próximo domingo, em São Januário. Antes disso, porém, a equipe mineira tem um compromisso decisivo: enfrenta o Flamengo na quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A agenda do Red Bull Bragantino segue a mesma lógica. O time enfrenta o Internacional, em casa, no sábado, pela Série A, mas antes encara o Botafogo na quarta-feira, também às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil.

Atlético-MG x Red Bull Bragantino: o jogo

O Atlético-MG começou melhor e abriu o placar logo aos 6 minutos, com Igor Gomes aproveitando bela assistência de Biel, que cruzou para a área. O Red Bull Bragantino tentou responder com Lucas Barbosa e Eduardo Sasha, mas parou em boas defesas de Everson.

O time visitante ainda sofreu com lesões precoces e perdeu Sant'Anna e Vinicinho nos primeiros 20 minutos. A situação se complicou ainda mais aos 35, quando Sasha foi expulso após revisão do VAR. Com um a mais, o Galo criou boas chances com Cuello e Biel, mas parou nas defesas ou pecou nas finalizações, indo para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Segundo tempo

O Red Bull Bragantino, bastante limitado após a expulsão e com três jogadores substituídos por lesão, tentou com Fabinho de fora da área, mas sem perigo real. Apesar da pressão intensa e das trocas ofensivas do Galo, o placar se manteve inalterado até o fim: 1 a 0 para o Atlético-MG.

Até que, aos 31 minutos, o Massa Bruta empatou na Arena MRV. Na sua estreia, Cauê faz belo cruzamento na medida para Laquintana, que dominou no peito e finalizou com força para balançar as redes de Everson.

Pouco depois, aos 35, o Galo respondeu e liderou o placar novamente. Bernard ajeitou para Natanael, que, dentro da grande área, chutou forte. A bola desviou na defesa do Red Bull Bragantino e matou o goleiro Cleiton.







FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 03 de agosto



Horário: 18h30 (Horário de Brasília)



Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone



VAR: Braulio da Silva Machado



Cartões amarelos: Eric Ramires, Nathan, Gabriel e Augustín Sant'Anna (RBB)



Cartão vermelho: Eduardo Sasha (RBB)

GOLS



Atlético-MG: Igor Gomes, aos 6? do 1ºT, e Natanael, aos 35 do 2ºT.



Red Bull Bragantino: Laquintana, aos 31? do 1ºT.

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Scarpa; Alexander (Gabriel Menino), Alan Franco e Igor Gomes (João Marcelo); Biel (Hulk), Cuello (Júnior Santos) e Rony (Bernard).

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Marques e Sant'Anna (Hurtado/Caue Santos); Ramires (Fabinho), Gabriel e Eduardo Sasha; Lucas Barbosa (Praxedes), Vinicinho (Laquintana) e Pitta.