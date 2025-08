Atlético-MG supera goleiro em dia de muralha e vence Bragantino em casa

O Atlético-MG superou dia de muralha de Cleiton e venceu o RB Bragantino por 2 a 1 neste domingo, em confronto pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão. O confronto aconteceu na Arena MRV, em Minas Gerais.

Os gols do duelo foram marcados por Igor Gomes e Natanael, pelo Atlético, e Laquintana, pelo Braga. Com a vitória, o Galo chegou a 23 pontos em 16 partidas disputadas, enquanto o Massa Bruta se manteve com 27 em 17 jogos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil: o Atlético recebe o Flamengo em casa, enquanto o Bragantino enfrenta o Botafogo em Bragança, os dois confrontos às 19h (de Brasília).

Cleiton quase estragou os sonhos do Galo

O goleiro fez pelo menos quatro defesas difíceis durante a partida. O Atlético não conseguiu marcar o segundo gol antes de sofrer o primeiro, com Laquintana.

A equipe mineira só conseguiu furar o bom dia de Cleiton com chute desviado, que acabou tirando o camisa 1 da jogada.

Gols e destaques

Igor Gomes colocou o Galo na frente! Aos 7 minutos da primeira etapa, Biel saiu em velocidade pela direita e tocou entre as pernas de Agustín Santana e o meia teve o trabalho apenas de tocar para o gol.

Quase o empate. Lucas Barbosa recebeu dentro da grande área e soltou um foguete em direção ao gol, mas Everson se postou bem e espalmou a jogada.

Everson salvou o Galo de novo. Após linda jogada do Braga, Sasha recebeu passe dentro da grande área de cara com o gol, mas o goleiro evitou o tento de empate.

Sasha foi expulso direto! O camisa 8 do Bragantino acertou um carrinho em Alexsander e, com pé alto, atingiu a canela do lateral do Galo. O árbitro foi chamado no VAR e mudou de amarelo para vermelho o cartão do atleta do clube paulista.

Cleiton salvou o Bragantino. O goleiro evitou gol em bagunça dentro da área. Na sobra, Rony cruzou na grande área, Cuello cabeceou e o camisa 1 espalmou. Hulk ainda conseguiu finalizar no rebote, mas chutou para fora.

Ele defendeu de novo! Alonso finalizou de muito perto, mas Cleiton caiu e fez linda defesa para evitar novamente o segundo do Galo.

Laquintana conquistou o empate! O atacante, que entrou no segundo tempo, igualou o jogo aos 32 minutos do segundo tempo, finalizando após dominar no peito e fuzilar o gol de Everson.

Natanael colocou o Atlético na frente novamente! O lateral recebeu na entrada da grande área e chutou forte. No meio do caminho, a bola desviou e encobriu Cleiton, aos 36 minutos.

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 1 RB Bragantino

Competição: 18ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e hora: 03 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Oliveira

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Braulio da Silva Machado

Gols: Igor Gomes, aos 7'/1ºT, Laquintana, aos 32'/2ºT, Natanael, aos 36'/2ºT

Amarelos: Lyanco (Atlético-MG); Eric Ramires, Agustín Sant'Anna (banco) e Nathan Mendes (RB Bragantino)

Vermelho: Sasha (RB Bragantino)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Alexsander (Gabriel Menino); Alan Franco, Igor Gomes (João Marcelo) e Scarpa; Cuello (Júnior Santos), Rony (Bernard) e Biel (Hulk). Técnico: Cuca

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Agustín Sant'Anna (Hurtado) (Cauê); Gabriel, Eric Ramires e Sasha; Lucas Barbosa (Praxedes), Vinicinho (Laquintana) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra