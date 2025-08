Atlético-MG e Red Bull Bragantino duelam por fim de sequência negativa no Brasileirão

Depois de iniciarem as oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana, Atlético-MG e Red Bull Bragantino voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 18ª rodada, penúltima do primeiro turno. Apesar de estarem em posições diferentes, o objetivo é o mesmo: encerrar sequência de três derrotas.

Na quinta-feira, o Atlético-MG conseguiu um excelente resultado, ao vencer o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O jogo de volta será na próxima quarta-feira. No Brasileirão, porém, vem de derrotas para Bahia (2 a 1), Palmeiras (3 a 2) e Flamengo (1 a 0). Com isso, tem 20 pontos, mais perto do Z-4 do que do G-4, embora tenha dois jogos atrasados, diante de Sport e Fortaleza, ambos em Minas. Os mineiros apostam no fator casa para se reabilitar na competição. Em seis jogos como mandante até agora, está invicto, com três vitórias e três empates.

Apesar do investimento financeiro, o Atlético tem tido problemas no fluxo de caixa e estava com valores atrasados. Entretanto, após a vitória diante do Flamengo, a diretoria cumpriu o acordo e quitou luvas e direito de imagem que ainda estavam pendentes com os jogadores.

Mesmo com a sequência negativa, o técnico Cuca se vê obrigado a fazer um rodízio no elenco devido ao calendário, pois na sequência também terá as oitavas da Copa Sul-Americana. "No meio da semana que vem tem o Godoy Cruz pela Sul-Americana, que também é um dos nossos objetivos. Vamos, sim, fazer um rodízio dentro do necessário, um controle de carga junto com a fisiologia e preparação física."

Certo mesmo é que não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia, todos entregues ao departamento médico.

Já o Red Bull Bragantino foi derrotado na Copa do Brasil pelo Botafogo, por 2 a 0, no Rio. O jogo decisivo também será na quarta-feira. No Brasileirão, está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas: Vitória (1 a 0), Flamengo (2 a 1) e Fortaleza (3 a 1). Assim, estacionou nos 27 pontos e perdeu sua posição no G-4. Como visitante, os paulistas já fizeram oito jogos no Brasileirão, com quatro vitórias, um empate e três derrotas.

O técnico Fernando Seabra também tem vários problemas por lesões: Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Eduardo, Guzmán, Matheus Fernandes e Henry Mosquera, além do atacante Fernando, que está em transição física. Outra baixa importante será o meia John John, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Praxedes e Gustavinho surgem como opções.

Seabra não indicou se poupará jogadores visando a Copa do Brasil e pediu resiliência para superar o mau momento. "Realmente é um momento da temporada delicado, em que nós estamos lidando com algumas adversidades. Mas nós temos que, nesse momento, entender que a nossa campanha, num contexto global do Campeonato Brasileiro, é uma pontuação desejada", avaliou o treinador, que segue bem avaliado pela diretoria apesar das recentes derrotas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Igor Rabello) e Caio; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Igor Gomes (Bernard); Júnior Santos, Biel e Rony. Técnico: Cuca.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho (Praxedes); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).