Atlético-MG acerta a contratação de Reinier, do Real Madrid, diz jornal

O Atlético-MG acertou a contratação do meia atacante Reinier, revelado pelo Flamengo e que pertencia ao Real Madrid. A informação é do jornal espanhol 'Marca'.

O que aconteceu

Sem espaço no clube merengue, o nome de Reinier vinha sendo ventilado no futebol brasileiro nas últimas semanas.

Agora, a imprensa espanhola confirma a negociação entre Atlético e Real Madrid pelo jogador de 23 anos.

Reinier foi contratado pelo Real Madrid com apenas 18 anos e altas expectativas de repetir o sucesso de outros brasileiros da geração, como Vini Jr. e Rodrygo.

Em 2020, o Real desembolsou 30 milhões de euros - R$138 mi, na cotação da época - para tirar o jogador do Flamengo.

A trajetória de Reinier, porém, passou longe do esperado: passou pelo Castilla, o Real Madrid B e colecionou empréstimos para Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. O brasileiro nunca chegou a atuar pela equipe principal do Real Madrid.

Reiniciei não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes por onde passou, e sempre acabava devolvido ao Real Madrid, que buscava um novo empréstimo.

Desde que retornou do último empréstimo, ao Granada, o jogador vinha treinando com o Castilla, equipe B do Real Madrid, já ciente de que não seria aproveitado por Xabi Alonso no time principal.

Reinier enxerga o retorno ao futebol brasileiro como uma oportunidade de recuperar a confiança e o nível que o levou à Europa, com a bagagem de ter atuado, ainda que pouco, em três das principais ligas do continente, Espanha, Itália e Alemanha.

Pelo Flamengo, Reinier somou 15 jogos, com seis gols e duas assistências. Fez parte do elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2019. O jogador também esteve no plantel da seleção brasileira campeã olímpica em 2021.

Até o momento, os valores da negociação não foram divulgados.