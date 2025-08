Atlético de Madrid é derrotado pelo Porto em amistoso

O Atlético de Madrid foi derrotado pelo Porto por 1 a 0 neste domingo, em um amistoso de pré-temporada. Com assistência do brasileiro Pepê, ex-Grêmio, Victor Froholdt anotou o gol dos portugueses no Estádio do Dragão.

Antes de estrear na temporada, o Atlético ainda disputará mais um amistoso. A equipe enfrenta o Newcastle às 12h (de Brasília) do próximo sábado, no St. James' Park.

O Porto, por sua vez, já disputa seu primeiro jogo oficial no sábado, pelo Campeonato Português. O time recebe o Vitória Guimarães, no Estádio do Dragão, às 16h30.

O gol do jogo

Aos 45 minutos da etapa inicial, o brasileiro Pepê recebeu na frente da área e enfiou uma bela bola para Victor Froholdt. O meio-campista dinamarquês dominou pela direita e encheu o pé para inaugurar o marcador.