Athletico-PR empata com Paysandu e amarga quinto jogo de jejum na Série B

Em duelo válido pela 20ª rodada da Série B, Athletico-PR e Paysandu empataram por 1 a 1, neste domingo. Dudu marcou pelos paranaenses e Diogo Barbosa deixou tudo igual. Com o resultado na Ligga Arena, o Furacão amarga cinco partidas sem vencer no torneio.

Apesar da manutenção do jejum, o Athletico-PR ganhou uma posição na tabela com o novo empate. A equipe é 11ª colocada, com 26 pontos. No Z4, o Paysandu permanece no 19º lugar, com 21.

O Athletico-PR recebe o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pelo jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Paysandu volta a campo na outra segunda, quando encara o Vila Nova, na Curuzu, às 21h30, pela Série B.

Os gols do jogo