Athletico-PR consegue liberação e terá reforços para volta contra o São Paulo

O Athletico-PR conseguiu a liberação de dois atletas da convocação da Seleção Brasileira sub-20 neste domingo. O lateral esquerdo Léo Derick e o meia Dudu Kogitzki haviam sido chamados para integrar a equipe nacional, mas, a pedido do clube, foram desconvocados.

Com isso, os paranaenses terão o reforço da dupla para os confrontos diante do São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, e do Criciúma, pela Série B.

O Athletico informa que, de acordo com o planejamento da comissão técnica para os jogos contra o São Paulo e o Criciúma, solicitou a liberação do lateral-esquerdo Léo Derik e do meia Dudu Kogitzki dos amistosos programados pela Seleção Brasileira Sub-20 para os dias 8 e 11 de... pic.twitter.com/ihodTQrGGA ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 3, 2025

Em contrapartida, o clube cedeu o meia João Cruz e o zagueiro Arthur Dias à Seleção sub-20. Eles irão se apresentar junto ao restante dos convocados, já nesta segunda-feira.

Nos dias 8 e 11 de agosto, a Seleção Brasileira sub-20 realizará amistosos contra o Paraguai, como parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que terá início em setembro.