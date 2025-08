Arboleda vai às redes, celebra nova vitória e exalta Crespo: "Mudou muito nossa cabeça"

Arboleda saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após marcar um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Internacional, por 2 a 1, neste domingo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Passada a partida, o zagueiro equatoriano comemorou mais um resultado positivo e exaltou o trabalho do técnico Hernán Crespo, que já soma cinco vitórias consecutivas e seis jogos sem derrota.

"Acho que mudou muito nossa cabeça. O treinador que chegou, chegou com umas ideias muito bacanas, passou o que tinha que passar para nós, e acho que fomos pegando os treinos dele, as coisas que ele vem passando. A cada jogo vamos demonstrando dentro do campo", disse Arboleda ao Prime Video.

Esse foi o segundo gol de Arboleda nos últimos três jogos. Contra o Fluminense, domingo passado, o zagueiro equatoriano também foi às redes, ajudando diretamente nessa volta por cima do São Paulo no Campeonato Brasileiro.

Depois de brigar contra a zona de rebaixamento, o São Paulo começa a sonhar mais alto no Brasileirão. Colado no G6, o Tricolor agora quer mais.

"Jogo a jogo. O treinador passa todo dia para nós isso aí. Jogo a jogo, sem se empolgar, com pé no chão. Precisamos passar por um período de pressão para sabermos a importância que é vestir essa camisa do São Paulo. Com o grupo que a gente tem, não podíamos brigar lá embaixo. Agora é seguir nesse caminho de vitórias", comentou Arboleda.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 19h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.