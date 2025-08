Arboleda elogia Crespo e aponta mudança de mentalidade no São Paulo

Após a vitória do São Paulo sobre o Inter no Beira-Rio, Arboleda apontou a chegada de Crespo como um ponto de mudança para o time tricolor.

O que aconteceu

O zagueiro, que fez o primeiro gol da partida, disse que a mentalidade do time é diferente a partir da chegada do novo treinador. Arboleda elogiou a implementação de novas ideias.

Mudou muito nossa cabeça. O treinador chegou com ideias bacanas. Passou o que tinha que passar. A gente foi pegando os treinos, pegando as coisas da melhor maneira. A cada jogo, a gente demonstra dentro de campo.

É jogo a jogo. Sem empolgar. Estamos com pés no chão. Precisou passar por pressão lá embaixo, para lembrarmos o peso que é vestir a camisa. A pressão foi boa. Não dava para brigar lá embaixo com esse grupo. agora temos esse caminho de vitórias e queremos mais.

Arboleda

Com Crespo no comando, o São Paulo está invicto há seis jogos (cinco vitórias e um empate). Foram sete jogos do treinador argentino, com apenas uma derrota - na estreia, para o Flamengo.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta (6), às 19h30 (de Brasília). A equipe encara o Athletico Paranaense com a vantagem do empate pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.