Após deixar o Fortaleza, David Luiz é anunciado por time do Chipre

Após uma passagem discreta pelo Fortaleza, o veterano David Luiz foi anunciado como reforço do Pafos FC, do Chipre. O zagueiro assinou contrato válido até 2027 e chega sem custos, após rescindir com o clube nordestino.

Pelo Pafos, David Luiz sonha em disputar mais uma edição da. A equipe está nos playoffs da competição europeia e, caso elimine o Dínamo de Kiev (Ucrânia) e o Sturm Graz (Áustria), garantirá vaga na fase de grupos.

Campeão da Champions League com o Chelsea em 2012, o defensor também já disputou o torneio continental por Paris Saint-Germain (PSG) e Benfica.

Em sua segunda passagem pelo futebol brasileiro, David Luiz defendeu Flamengo e Fortaleza. Pelo Rubro-Negro, somou 132 partidas, marcou quatro gols e conquistou duas Copas do Brasil e uma Libertadores. Já pelo Tricolor, o zagueiro de 38 anos atuou em apenas 16 jogos.