América-MG comunica saída do técnico Enderson Moreira

Enderson Moreira não é mais técnico do América-MG. O Coelho comunicou a saída do treinador na tarde deste domingo, um dia após a derrota para o Botafogo-SP, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico não resistiu aos péssimos resultados acumulados recentemente. A equipe mineira sofreu cinco derrotas nos últimos seis jogos disputados, além de um empate. A má fase colocou o time na 16ª colocação da Série B, com 21 pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

O América Futebol Clube informa que o técnico Enderson Moreira não é mais o treinador do Clube. O auxiliar técnico Luis Fernando Rosa Flores, o preparador físico Gerson Rocha, o preparador de goleiros Ailton Serafim e o analista de desempenho Victor Flores também deixam o... pic.twitter.com/3EsAfBd5cC ? América FC (@AmericaFC1912) August 3, 2025

Enderson Moreira deixa o América-MG com duas vitórias, dois empates e seis derrotas em 10 partidas. A passagem foi a terceira da carreira do comandante no clube de Belo Horizonte.

Além do treinador, também deixam o Coelho o auxiliar técnico Luis Fernando Rosa Flores, o preparador físico Gerson Rocha, o preparador de goleiros Ailton Serafim e o analista de desempenho Victor Flores.

O América-MG, agora, corre em busca de um novo técnico antes do duelo contra o Remo, no próximo sábado, pela 21ª rodada da Série B. A bola rola na Arena Independência, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).