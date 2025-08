Abel preserva até Weverton em Vitória x Palmeiras pré-Dérbi; veja times

Vitória e Palmeiras estão escalados para o jogo que acontece às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira confirmou as expectativas e poupou até o goleiro Weverton para o jogo em Salvador antes do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque. O time vai a campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Micael, Benedetti e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Luighi, Thalys e Flaco López.

Os desfalques do Palmeiras são: Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho (cirurgia na perna direita), Murilo (transição física), Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda), Aníbal Moreno e Maurício (preservados).

Já o Vitória do técnico Fábio Carille está escalado com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Pepê e Ronald; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

O Palmeiras embalou no Brasileirão com três vitórias seguidas. A última foi sobre o Grêmio, por 1 a 0. Agora, a equipe de Abel Ferreira quer manter o ritmo e superar o revés para o Corinthians na Copa do Brasil.

O Vitória tenta converter a sequência invicta em triunfos. O time baiano não perdeu nas últimas quatro rodadas, mas empatou três vezes, incluindo o 1 a 1 com o Mirassol no jogo passado.