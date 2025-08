Abel monta Palmeiras com time reserva para encarar o Vitória no Brasileirão; veja escalações

O Palmeiras está escalado com novidades para enfrentar o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). Para esta partida, o técnico Abel Ferreira optou por mandar a campo uma equipe reserva, já visando o duelo decisivo contra o Corinthians, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Dos titulares do último compromisso, ninguém começa jogando. Felipe Anderson, recuperado de inflamação no quadril, volta a ficar à disposição e começa no banco de reservas. Allan, retornando de suspensão, está entre os titulares.

A escalação do Palmeiras é: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Luighi, Thalys e Flaco López.

Titulares, Aníbal Moreno e Mauricio foram preservados nem sequer viajaram para Salvador. Em contrapartida, outros como Giay, Gómez, Piquerez, Vitor Roque, estão como opção no banco de reservas. Além disso, promessas da base, Erick Belé e Coutinho estão relacionados pela primeira vez.

Abel Ferreira ainda tem os desfalques dos zagueiros Murilo (transição física) e Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda) e dos atacantes Paulinho (cirurgia na tíbia da perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física).

Do outro lado, o Vitória, do técnico Fábio Carille, tem a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Cácares, Zé Marcos, Lucas Halter e Maykon Jesus; Pepê, Ronald Lopes, Baralhas; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, com 32 pontos somados e vem de quatro jogos sem perder no torneio. Do outro lado, o Vitória segue de olho na briga contra o Z4. O Leão é o 16º colocado, com 17 pontos, dois a mais que o Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento.