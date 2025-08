Abel critica erros em gols sofridos e lamenta empate do Palmeiras com o Vitória: "Deixamos dois pontos"

O Palmeiras empatou com o Vitória, por 2 a 2, neste domingo, no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o resultado em uma noite que Abel Ferreira comandou um time alternativo, optando por poupar seu elenco para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Corinthians. O treinador analisou a partida e apontou

"Nós só conseguimos fazer dois gols, o adversário também. Queríamos ganhar, mas não conseguimos. Já jogamos aqui no ano passado. É sempre um campo difícil de se jogar. Quando está perdendo 2 a 0 e depois empata, fica a sensação de que lutamos até o fim e que conseguimos buscar um ponto. Mas a verdade é que na primeira parte, tivemos oportunidade para sair na frente. Resumidamente, deixamos aqui dois pontos", resumiu.

Jogando fora de casa, o Palmeiras teve mais de uma chance de sair em vantagem no marcador, mas, como apontado por Abel, faltou eficiência. Apenas na primeira etapa, a equipe teve chances com Emiliano Martínez, Marcos Rocha e Luighi. Depois de desperdiçar as oportunidades, viu o Vitória fazer 1 a 0 antes do intervalo.

Na etapa final, o Leão ampliou. Com o prejuízo no placa, o Palmeiras precisou correr atrás, e Abel mexeu no time, colocando cinco de seus titulares que estavam à disposição. Deles, Piquerez fez o primeiro, de pênalti. Depois Flaco López garantiu a igualdade.

"Acho que entramos muito bem no jogo. Tivemos uma grande chance. A primeira oportunidade é nossa, do Emiliano com o gol aberto e depois do Rocha. É fundamental quando tens esse tipo de jogos em um campo difícil, contra uma equipe que vem de uma série de resultados boas... Teve outra (chance) do Luighi. Quando tem essas oportunidades e não marca para poder ficar à frente do resultado depois concede o primeiro gol da forma que concedemos. E os dois gols são duas perdas de bolas em situação que estamos perfeitamente com bola controlada e não a devemos perder" analisou.

"Como disse, na primeira parte esse foi nosso grande problema nas oportunidades que tivemos e não conseguimos fazer. A segunda, com 2 a 0 contra, O Erick foi meu jogador no Braga B. Acontece às vezes um golpe de cartola. Ficou a valia dos nossos jogadores. Lutaram até o fim por um resultado melhor num campo sempre difícil", seguiu Abel.

Para o duelo, Abel Ferreira preservou Aníbal Moreno e Mauricio, que nem sequer viajaram. Em contrapartida, relacionou Erick Belé e Coutinho, do sub-20, pela primeira vez. O treinador falou sobre a mescla no time e apontou o que faltou para conseguir os três pontos.

"O preço a pagar depois no fim do ano digo. Nesse momento veremos. Nós apostamos forte na base. Estão aqui nossos jogadores da base junto com os experientes. Mas hoje não ganhamos por isso. Não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes para materializar sobretudo na primeira parte. Merecíamos e devíamos pelas oportunidade que criamos sair na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás dele", finalizou.

Com o empate, o Palmeiras se mantém em terceiro lugar, com 33 pontos. Agora, Abel prepara o time para enfrentar o Corinthians, na quarta-feira, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na ida.