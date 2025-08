Zagueiro fica com dedo deslocado em Mirassol x Vasco; imagem é forte

Jemmes, zagueiro do Mirassol, teve o dedo indicador da mão esquerda deslocado após uma disputa por espaço com o atacante Vegetti, do Vasco, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, na noite de hoje.

O que aconteceu

O lance aconteceu aos 20 minutos do 1º tempo, após uma disputa de espaço entre os dois atletas. O Vasco descia para o ataque e após um leve empurrão de Vegetti, Jemmes ficou com o dedo deslocado.

Os médicos do Mirassol foram acionados imediatamente e colocaram o dedo de Jemmes no lugar. Ele disputou o restante do 1º tempo sem nenhum problema.

A partida é disputada no estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Você pode acompanhá-la em tempo real no Placar UOL.

Imagem é forte