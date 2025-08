Vôlei: Brasil sofre com saque polonês e cai na semi da Liga das Nações

O Brasil cometeu muitos erros, a Polônia confirmou o favoritismo e venceu por 3 sets a 0 na semifinal da Liga das Nações masculina, em parciais de 28 a 26, 25 a 19 e 25 a 21. O Brasil, agora, disputa o terceiro lugar na competição diante da Eslovênia neste domingo, às 4h (de Brasília).

A Polônia faz a final com a Itália, também neste domingo, às 8h.

O Brasil sofreu com o saque do ponteiro León e com o oposto Sasak no ataque, que terminou a partida com 19 pontos.

1º set

O jogo começou com os dois times cedendo pontos ao adversário com erros. O bloqueio brasileiro começou a encaixar e colocou o ataque polonês em dificuldade, até que o saque começou a fazer diferença na primeira parcial, equilibrada até o ponteiro León entrar no serviço e bagunçar a recepção brasileira. Darlan entrou no jogo no modo 'Shippuden' e comandou a recuperação do Brasil no set. León fechou para a Polônia em 28 a 26.

2º set

O saque polonês continuou fazendo estrago na defesa brasileira no início da segunda parcial. O Brasil teve dificuldades em conter León e errava bastante no ataque. Darlan manteve a seleção brasileira no jogo, mas o oposto Sasak desequilibrou a parcial no ataque polonês e o segundo set terminou em 25 a 19.

3º set

O Brasil conseguiu encaixar melhor o jogo no terceiro set e se manteve à frente durante o início, mas com a Polônia buscando ponto a ponto. Com mais equilíbrio no placar, Matheus Pinta entrou bem no saque e manteve o Brasil no jogo, mas novamente o saque de León fez a diferença e a Polônia fechou o terceiro set em 25 a 21.