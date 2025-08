Vitória x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três vitórias seguidas e superou o Grêmio no último sábado, por 1 a 0, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão subiu para a terceira colocação, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.

Para a partida, o Alviverde terá alguns desfalques, como o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Além deles, o zagueiro Bruno Fuchs, que pediu para ser substituído durante o segundo tempo do Derby, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda. O jogador já começou um tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

A tendência é que o técnico Abel Ferreira promova alterações na escalação para preservar o condicionamento físico da equipe antes do confronto decisivo contra o Corinthians, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

É Derby decisivo pela Copa do Brasil e a pré-venda @avantipalmeiras começou! Garanta seu lugar ? ? https://t.co/eFkecIsGhC pic.twitter.com/Wsk0omrpan ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 1, 2025

O Vitória, por sua vez, vem de empate com o Mirassol por 1 a 1, fora de casa. A equipe ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos - apenas dois à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Leão concentra agora suas atenções exclusivamente no campeonato nacional.

Para o duelo, o técnico Fábio Carille não terá a presença de Matheuzinho. O meio-campista foi diagnosticado com fascite plantar e segue entregue ao departamento médico do clube.

Em contrapartida, o atacante Romarinho, ex-Corinthians, pode fazer sua estreia com a camisa do Vitória. O atleta treinou normalmente com o elenco durante a semana e a tendência é que esteja disponível para a partida.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X PALMEIRAS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 3 de agosto de 2025, domingo



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cácares, Zé Marcos, Lucas Halter e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald Lopes, Baralhas; Osvaldo, Renato Kayzer e Lucas Braga



Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson (Luighi) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira