Vitória x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

Onde assistir Vitória x Palmeiras?

O jogo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar os lances da partida, em tempo real, aqui no site da Gazeta Esportiva.

É Derby decisivo pela Copa do Brasil e a pré-venda @avantipalmeiras começou! Garanta seu lugar ? ? https://t.co/eFkecIsGhC pic.twitter.com/Wsk0omrpan ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 1, 2025

Como chegam as equipes?

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três vitórias seguidas e superou o Grêmio no último sábado, por 1 a 0, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão subiu para a terceira colocação, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.

Já o Vitória ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos - apenas dois à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Leão concentra agora suas atenções exclusivamente no campeonato nacional.