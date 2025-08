Vasco tenta quebrar jejum de vitórias diante do Mirassol pelo Brasileirão

Em busca de quebrar uma sequência de cinco partidas sem vitória e dar a volta por cima de olho no restante da temporada, o Vasco enfrentará, neste sábado, o Mirassol, umas das surpresas do Campeonato Brasileiro deste ano. O duelo é válido pela 18ª rodada e acontecerá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, às 18h30.

O Vasco atravessa um momento turbulento sob o comando de Fernando Diniz e vem sendo pressionado pela torcida. O time cruzmaltino chega após empatar com o CSA por 0 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzmaltino é o 16° colocado, com 15 pontos, mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Mirassol vive momento completamente oposto e acumula oito partidas de invencibilidade. O Leão empatou por 1 a 1 com o Vitória na última rodada, mas ao contrário do Vasco, não entrou em campo no meio da semana e teve a 'semana livre'. O grupo comandado por Rafael Guanaes é o sétimo colocado do Brasileirão, com 25 pontos, um atrás do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Libertadores.

O goleiro Léo Jardim não estará à disposição da comissão técnica, que cumpre suspensão após receber cartão vermelho no empate por 1 a 1 com o Internacional, pela última rodada. Ele recebeu o segundo cartão amarelo depois de cair no gramado alegando dores, na reta final do embate no Beira-Rio, num lance polêmico.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que havia o advertido por 'fazer cera', pediu para se levantar. Como permaneceu no chão, o juiz aplicou nova advertência e, consequentemente, o cartão vermelho, que gerou protestos nos bastidores de São Januário.

O substituto será Daniel Fuzato, reserva imediato do setor. Formado no Palmeiras e com passagens por Roma e clubes tradicionais do futebol espanhol soma apenas duas partidas pelo clube cruzmaltino, todas pelo Carioca, no início da temporada. O lateral-direito Paulo Henrique estava pendurado contra o clube gaúcho e recebeu cartão amarelo, aumentando a lista de desfalques. Puma Rodríguez será o titular.

De volta após cumprir suspensão contra o Inter, o zagueiro João Victor é opção para Fernando Diniz. Como foi expulso diante do CSA, na Copa do Brasil, ele tem grande chance de entrar em campo neste sábado. Lucas Freitas e Mauricio Lemos disputam a outra vaga no setor.

O meia Philippe Coutinho, que retornou no duelo com os alagoanos depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, deve aparecer entre os onze iniciais para ganhar mais ritmo de jogo, já que disputou apenas um dos últimos cinco jogos.

O volante Thiago Mendes, anunciado nesta janela de transferências com contrato até dezembro de 2027, tem chance de ganhar sua primeira oportunidade como titular. Hugo Moura ou Tchê Tchê podem ser preservados visando o duelo decisivo contra o CSA.

Já o Mirassol terá um reforço de peso. O zagueiro João Victor está de volta ao time após ser regularizado e poderá entrar em campo. O defensor, dono da posição, ficou fora das duas últimas partidas. Contra o Ceará, cumpriu suspensão por expulsão, enquanto diante do Vitória, não atuou por conta da negociação entre os clubes, já que pertencia ao clube baiano e estava emprestado ao time paulista.

O volante Danielzinho também volta depois de cumprir suspensão automática e entra na vaga de Yago Felipe. Em contrapartida, Rafael Guanaes não contará com o lateral-esquerdo Reinaldo. Artilheiro do time no Brasileirão com sete gols, ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão. Felipe Jonatan, que soma passagens por Santos, Fortaleza e Ceará, é o reserva imediato e vai entrar.

O setor ofensivo do Mirassol busca manter a boa fase para superar o Vasco no Maião. O time tem o terceiro melhor ataque do campeonato, com 24 gols, ficando atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, respectivamente. Entre os destaques estão os atacantes Chico da Costa, Edson Carioca e Negueba.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VASCO

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico da Costa e Edson Guilherme. Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO - Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas (Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Maião, em Mirassol (SP).