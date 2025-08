Augusto Melo tem 10 dias para apresentar defesa no caso VaideBet

Augusto Melo, réu no caso VaideBet, recebeu um oficial de Justiça nesta sexta-feira, em São Paulo. O presidente afastado do Corinthians, na ocasião, tomou posse do Mandado de Citação e agora tem 10 dias para apresentar, por escrito, uma resposta à acusação.

Após procurar por Augusto Melo nos últimos oito dias, desde o despacho judicial, o representante da autoridade pública esteve com o dirigente no escritório do Dr. Ricardo Jorge, advogado que integra a defesa e também fora diretor na gestão do presidente afastado, conforme apurou com exclusividade a Gazeta Esportiva.

Com o documento em mãos, o Augusto Melo precisa apresentar sua resposta em 10 dias corridos a partir de segunda-feira, 4 de agosto. Ou seja, o prazo se estende até o próximo dia 13 do mesmo mês.

Na resposta, Augusto deverá "alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e indicar testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008".

De agora em diante, qualquer manifestação da juíza responsável pelo caso, Dra. Marcia Mayumi Okoda Oshiro, torna-se uma intimação.

ENTENDA O CASO

No último dia 22 de julho, a juíza Marcia Mayumi Okoda Oshiro acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento de Augusto Melo e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Além dele, também se tornaram réus os demais indiciados Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo do Corinthians), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé (dono de empresa intermediária). Denunciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, os empresários Victor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge, indicados como operadores financeiros de empresas envolvidas no esquema, também serão julgados.

Na denúncia, os promotores do Ministério Público exigiram que os denunciados - agora réus - paguem 40 milhões ao Corinthians como indenização. O órgão entendeu que a suposta trama criminosa entre dirigentes do Timão e o empresário Alex Cassundé rendeu tal valor de prejuízo ao clube.

A quantia é referente a: R$ 1,4 milhão pago pelo Corinthians à Rede Social Media Design LTDA, pela intermediação do contrato com a VaideBet, além de R$ 38.892.857,14 pagos pelo clube pelo rompimento do vínculo com a Pixbet, ex-patrocinadora.

O Corinthians, por meio do superintendente jurídico Leonardo Pantaleão, solicitou habilitação como assistente de acusação no processo penal, o que permite ao clube a participar ativamente da ação, apresentando provas, sugerindo investigações ou questionando os denunciados durante as audiências.

O contrato assinado entre Corinthians e VaideBet virou alvo de investigação policial após a suspeita de irregularidades no processo de intermediação do acordo. Foram descobertos repasses de receitas oriundas de pagamentos do clube para a Rede Social Media Design LTDA, empresa de Cassundé.

Posteriormente, parte destes valores foram transferidos para uma empresa 'laranja' e chegaram a uma conta vinculada ao crime organizado, conforme comprovou o relatório assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), responsável pelo caso.

Segundo o MP, "está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos". O órgão também diz que o montante "passou por empresas manifestamente fantasmas e, tudo indica, recebedoras 'em trânsito' de valores escusos provenientes de estruturas criminosas e de empresas, notadamente, utilizada para as mais diversas formas de lavagem de capitais".

PRÓXIMOS PASSOS

A partir de agora, o processo criminal seguirá os trâmites estabelecidos pelo Código Penal, e os acusados (Augusto Melo, Sérgio Moura, Alex Cassundé, Marcelo Mariano, Victor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge) terão direito à defesa. Haverá, portanto, audiências, novos depoimentos e produção de provas.

Ao final da análise judicial do processo, fica a cargo do juiz responsável decidir pela condenação ou absolvição dos acusados indiciados por seus respectivos crimes no caso VaideBet.

ASSEMBLEIA GERAL

Em meio ao processo judicial, Augusto Melo terá seu futuro definido no Corinthians no próximo dia 9 de agosto. Nesta data, haverá a Assembleia Geral dos sócios, que irão ratificar ou não o impeachment do presidente. A votação será das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, explicou as consequências de um possível retorno de Augusto Melo à presidência do Timão. Além disso, como revelou a reportagem da Gazeta Esportiva, uma eventual volta pode representar um potencial risco jurídico, visto que os contratos do holandês Memphis Depay e dos patrocinadores do Timão possuem cláusulas anticorrupção, que podem ser ativadas unilateralmente e gerar gastos elevados ao clube.

"Sabe o que vai acontecer (se Augusto voltar)? O Corinthians vai parar. Ele tem seis processos de impeachment para responder. Ou a gente vira a página no dia 9 ou esquece", afirmou Tuma.

"Se for referendada a decisão [impeachment], acabou. Cabe ao presidente do CD marcar uma eleição indireta. O Conselho vai decidir quem será o presidente até o fim do mandato. Agora, se o sócio não referendar, aí vamos ter sérios problemas. Posso afastá-lo liminarmente por conta das contas desaprovadas, além dos vários outros pedidos de impeachment", concluiu.