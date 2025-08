UFC: Max Holloway revela lesão e pode ficar fora do octógono até 2026

Max Holloway pode ficar mais tempo fora do octógono do que o previsto. Em vídeo publicado em seu canal no 'Youtube', o campeão BMF (lutador mais durão) revelou que está lidando com uma lesão na mão direita, o que pode impedi-lo de voltar ao UFC até, pelo menos, o fim de 2025.

Após a vitória sobre Dustin Poirier no UFC 318, em julho, o havaiano se consolidou como um dos principais candidatos ao cinturão dos leves (70 kg), alcançando o top 3 do ranking. A performance de destaque e a primeira defesa bem-sucedida do título simbólico BMF o colocaram em posição de destaque entre outros nomes fortes da categoria, como Justin Gaethje e Arman Tsarukyan. No entanto, questões médicas podem alterar os planos.

"Minha mão direita ainda dói. Se você tem esperança de me ver lutando antes do fim do ano, provavelmente não vai acontecer. As coisas não parecem boas para que eu lute mais uma vez em 2025", declarou.

Reencontro contra Do Bronx

Além da corrida pelo cinturão linear, havia grande expectativa por um possível duelo entre Holloway e Charles 'do Bronx', com o título BMF em jogo. O confronto seria uma revanche do embate realizado em 2015, quando o brasileiro foi forçado a abandonar a luta ainda no primeiro round por conta de uma lesão no pescoço.

Com a pausa indeterminada do havaiano, tanto a disputa pelo título oficial quanto a possível revanche com Do Bronx - que vem de derrota para Ilia Topuria na luta pelo cinturão dos leves - ficam, por ora, fora de cogitação. Enquanto isso, 'Blessed' concentra seus esforços na recuperação, enquanto o cenário da divisão segue aquecido em sua ausência.

