Transmissão ao vivo de Sport x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Sport e Bahia medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda não venceu no Brasileirão e vem de um frustrante empate contra o Santos. O Leão da Ilha chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o Peixe empatar em 2 a 2 mesmo com um jogador a menos a maior parte do tempo.

O Bahia vem embalado por quatro vitórias nos últimos cinco confrontos. A equipe de Rogério Ceni superou o Juventude por 3 a 0 na rodada anterior.

Sport x Bahia -- Campeonato Brasileiro