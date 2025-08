Transmissão ao vivo de Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fluminense e Grêmio medem forças hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense busca a recuperação no Brasileirão após quatro derrotas seguidas. Na última rodada, perdeu por 3 a 1 para o São Paulo, fora de casa.

O Grêmio tenta emplacar uma sequência positiva. O time gaúcho venceu o Fortaleza por 2 a 1 no meio de semana e busca nova vitória para subir na tabela.

Fluminense x Grêmio -- Campeonato Brasileiro