Transmissão ao vivo de Amazonas x Goiás pelo Brasileirão: veja onde assistir

Amazonas e Goiás se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás vem de dois jogos sem vitória e quer recuperar a liderança da competição. O Esmeraldino empatou em 1 a 1 com o Remo na rodada passada.

Do outro lado, o Amazonas não perde há três jogos, mas obteve apenas uma vitória no período. No último confronto pela série B a equipe empatou em 1 a 1 com o Coritiba.

Amazonas x Goiás -- Série B do Brasileiro