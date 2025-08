Time da cidade de Diogo Jota homenageia ex-jogador em nova camisa; veja

O Gondomar SC, time português da cidade de Diogo Jota e de André Silva - irmão do ex-atacante do Liverpool - terá os rostos dos ex-jogadores estampados na camisa da temporada 2025/26.

O que aconteceu

As imagens estarão na parte frontal dos três uniformes da equipe - amarelo, azul e vermelho. Além disso, os nomes dos ex-atletas estão escritos na parte de trás, perto da gola.

Nova camisa do Gondomar SC com homenagens a Diogo Jota e André Silva Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois ex-atletas defenderam o clube da cidade que fica na região do Porto, em Portugal. André Silva defendeu o clube entre 2021 e 2023; Diogo Jota fez a base na equipe, entre 2005 e 2013, passando por várias categorias antes de se transferir ao Paços de Ferreira, onde estreou como profissional.

Diogo Jota e André Silva morreram no início de julho, após um acidente de carro na Espanha. Além do Liverpool, Jota, 28, defendia a seleção portuguesa, enquanto André Silva, 25, atuava no Penafiel.