Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e seguem na liderança do Campeonato Paulista

Neste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o Monte Azul e o Desportivo Brasil, respectivamente, na Academia de Futebol 2, pelo Campeonato Paulista. O sub-15 bateu o rival por 3 a 0, enquanto o sub-17 goleou o adversário por 7 a 0.

Vitória em dobro das #CriasDaAcademia! As equipes Sub-15 e Sub-17 superaram o Monte Azul e o Desportivo Brasil pelo Campeonato Paulista!

Com gols de Caio Matheus, Tailan e Italo, o sub-15 alcançou os nove pontos e se manteve na liderança do grupo 24. No Estadual, as Crias da Academia disputaram 14 jogos, venceram 13 e perderam apenas um. O Palmeiras volta a campo pela competição no próximo sábado, quando enfrenta o Real Soccer, às 9 horas (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Já o sub-17 venceu com gols de Lucas Gabriel (três vezes), Vinicius, Guilherme Lira, Bernardo e Murilo Felpa. Com o resultado, chegou aos dez pontos, também na primeira posição do grupo. Até o momento, a categoria não perdeu, foram 14 jogos, com 13 vitórias e um empate.

Na próxima rodada, visita o Pinda, também no sábado, às 11 horas, no Estádio José Ely de Miranda, em Roseira. Antes disso, recebe o Atlético-GO, na próxima quarta-feira, às 16 horas, na Arena Barueri, pela 13ª rodada do Brasileirão.