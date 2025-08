Sub-15 do São Paulo goleia e segue invicto no Campeonato Paulista

Neste sábado, o time sub-15 do São Paulo goleou o Rio Branco-SP por 5 a 2, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Campeonato Paulista da categoria. Carlos (2), Júlio, Miranda e Mendes marcaram os gols são-paulinos.

Com o triunfo, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento na segunda fase, com quatro vitórias em quatro jogos. A equipe lidera o Grupo 23, com 12 pontos conquistados.

O sub-15 do São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando visita o Ibrachina, às 9h (de Brasília), também pelo Estadual.

Sub-17 empata com o Guarani

O sub-17 do Tricolor também entrou em campo neste sábado em Cotia. Diferentemente dos mais novos, a equipe empatou em 2 a 2 com o Guarani, em jogo válido pela quarta rodada da segunda fase do Paulista.

O São Paulo soma cinco pontos em quatro jogos disputados e volta a campo pelo tornei no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 11h.

Antes disso, a equipe tem pela frente o duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, às 15h, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.