Sub-15 do Corinthians vence e vai à terceira fase do Paulista; sub-17 é derrotado

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos saíram vitoriosos, enquanto os mais velhos foram derrotados.

O sub-15 do Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 0 na Fazendinha. Caio Manuel, Moscardo e Léo Rodrigues marcaram os gols do triunfo da equipe alvinegra.

O técnico Eduardo Vergueiro escalou o time com: Matheus; Medina, Caio Manuel, Marcello e Rafael Luiz; Kaio Wisley, Léo Saraiva e Igor Macedo; Nagashima, Morelli e Moscardo.

Com o resultado, o Corinthians garantiu vaga na quarta fase do Paulista sub-15. O Timãozinho lidera o Grupo 15 com tranquilidade, com 12 pontos - oito a mais que o segundo colocado. A equipe tem 100% de aproveitamento até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos.

O sub-15 do Corinthians volta a campo no próximo sábado (09), às 09h (de Brasília), quando encara o Manthiqueira, fora de casa, pela quinta rodada do Estadual.

Sub-17 perde para o São José

Mais tarde neste sábado, o sub-17 do Corinthians também foi a campo. A equipe, porém, acabou derrotada pelo São José, por 3 a 1, na Fazendinha. Wilker Carvalho descontou para o Alvinegro.

A escalação do time de Raphael Laruccia foi alternativa e contou com: Pietro; Cauã Souza, Pedro Neto, Ronaldo Henrique e João Pedro; Victor Calderan, Caio Lisboa e PH; Leo Amistá, Nicollas e Tupã.

Com o resultado, o Corinthians amargou sua primeira derrota na segunda fase do Estadual, mas se manteve na liderança do Grupo 25, com nove pontos.

O sub-17 do Corinthians, agora, volta aos gramados na próxima terça-feira, quando disputa clássico com o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Já no Paulista, o Timãozinho joga no próximo sábado e visita o Real Soccer, às 11h, em Sorocaba, pela quinta rodada.