Stabile confirma renovação contratual do Corinthians com a Nike

Durante a madrugada deste sábado, o Corinthians assinou seu novo contrato com a Nike, que continuará sendo a fornecedora de material do Timão, após a disputa com a Adidas. O novo vínculo, formulado totalmente 'do zero', com condições completamente distintas do anterior, terá validade de dez anos, até 2035.

? Camisa I do Corinthians com desconto no PIX!

?

O manto branco mais pesado do Brasil tá te esperando na ShopTimão!

?

? Veste a tradição, mostra a força do bando e aproveita o melhor do Timão.

?

? Garanta agora! https://t.co/IdLMnn2lBI pic.twitter.com/CuX2CA5Xnp ? Corinthians (@Corinthians) August 1, 2025

Ao todo, o contrato entre Corinthians e Nike é de R$ 1,3 bilhão pelos próximos dez anos, sendo um dos maiores no ramo de camisas da América do Sul. A informação foi confirmada pelo próprio presidente Osmar Stabile, neste sábado.

"Trago uma notícia importante: nesta madrugada, o Corinthians assinou o maior contrato de camisas do futebol sul-americano. Assinamos por volta das 2h da manhã. É um contrato de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. É uma notícia que venho aqui dar em primeira mão", disse Osmar Stabile, durante evento realizado no Parque São Jorge.

Foto: Divulgação/ Nike

Sem risco e um contrato melhor

O Corinthians balançou com a possibilidade de fechar com a Adidas, que negociava com o clube antes mesmo do afastamento de Augusto Melo. Após a Nike aumentar os valores, a diretoria interina voltou a se reunir com a empresa alemã no último mês e a convenceu a melhorar as condições. A companhia ofereceu cifras até maiores que os concorrentes, mas pesaram outros fatores.

A assinatura com a Nike, por exemplo, evita com que o Corinthians entre em uma briga judicial de milhões de reais com a empresa no futuro, fruto de um gatilho de renovação automática acionado pela companhia, de maneira unilateral, no fim do ano passado.