Sport tenta quebrar sequência negativa contra o embalado Bahia na Ilha do Retiro

Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer na competição, o Sport recebe o Bahia neste sábado, às 16h, na Ilha do Retiro, no Recife, em um duelo que opõe extremos da tabela e contextos bem distintos. Enquanto o time pernambucano luta para mostrar algum sinal de reação, o clube baiano tenta consolidar sua permanência no G-4 e manter o bom momento nas duas frentes em que está envolvido.

Com apenas cinco pontos somados em 15 jogos, o Sport coleciona recordes negativos e ainda busca a primeira vitória na Série A. Na última rodada, o time rubro-negro chegou a abrir 2 a 0 contra o Santos fora de casa, mas cedeu o empate e viu escapar o que seria um ponto de virada. Mesmo assim, o desempenho ofensivo naquele jogo representou um pequeno alento, especialmente para um time que precisa reencontrar confiança.

O Bahia, por outro lado, vive fase oposta. Em quarto lugar com 28 pontos, o time de Rogério Ceni se firmou entre os líderes e vem de uma sequência convincente: goleou o Juventude por 3 a 0 na última rodada do Brasileiro e ainda bateu o Retrô por 3 a 2 no meio de semana, pela Copa do Brasil. O técnico, no entanto, terá de lidar com os primeiros sinais de desgaste do elenco, especialmente no setor ofensivo, e já admitiu que as opções começam a rarear.

Além do momento distinto, o confronto também coloca em jogo um tabu. O Bahia não vence o Sport na Ilha do Retiro desde 2010, quando triunfou por 2 a 1 pela Série B. Desde então, o time pernambucano manteve sua fortaleza em confrontos diretos em casa. No entanto, o retrospecto geral favorece o clube baiano: são 26 vitórias tricolores contra 20 do Sport, além de 15 empates.

Um dos desfalques confirmados é Erick Pulga, que sofreu lesão muscular e voltou a fazer fisioterapia, sendo vetado para a viagem a Recife. Kanu, Erick e Fredi Lippert também seguem fora, e a comissão técnica precisará encontrar alternativas para manter o bom desempenho ofensivo. Em contrapartida, o retorno de Tiago e Rezende - liberados pelo departamento médico - deve dar mais equilíbrio ao sistema defensivo e ao meio de campo.

Rogério Ceni também demonstrou preocupação com o acúmulo de cartões entre seus jogadores de frente. Com quase todo o ataque pendurado, o técnico adotou cautela ao projetar a sequência da equipe: "Vamos buscar uma solução para o lugar do Pulga contra o Sport e possivelmente para outras rodadas. Está começando a ficar no limite, mas vamos tentando administrar", disse. A ideia do treinador é encontrar equilíbrio entre manter o bom desempenho e preservar peças importantes para o restante da temporada.

Do lado do Sport, a principal baixa é o meia Lucas Lima, suspenso após uma de suas melhores atuações na temporada. Sem ele, o técnico Daniel Paulista avalia diferentes cenários. Hyoran e Rodrigo Atencio são opções diretas, mas ainda não convenceram. Outra possibilidade seria recuar Matheusinho para a armação, o que abriria espaço para nomes como Romarinho ou Felipinho pelas pontas - uma mudança que traria impactos no desenho ofensivo da equipe.

Além das indefinições no setor de criação, a equipe também convive com a pressão crescente vinda das arquibancadas e dos bastidores. A diretoria tenta blindar o grupo, enquanto Daniel Paulista aposta na base do elenco e em ajustes pontuais para mudar o cenário. O retorno à Ilha pode ser uma oportunidade para reaproximação com a torcida, ainda que a impaciência seja evidente. No momento mais crítico da campanha, o time pernambucano precisa de mais do que atuação combativa: precisa de resultado.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X BAHIA

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto (Matheusinho); Barletta, Matheusinho (Romarinho) e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly (Iago Borduchi), Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).