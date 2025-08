São Paulo ganha do Taubaté pelo Paulistão feminino

Neste sábado, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0, no Estádio Joaquim Moraes Filho, pela quinta rodada do Campeonato Paulista feminino. Taty sena marcou o gol que garantiu o triunfo para as visitantes.

Com o resultado, o São Paulo, que vem de uma vitória no clássico com o Corinthians, chegou aos nove pontos e assumiu o terceiro lugar na competição.

Do outro lado, o Taubaté amargou a terceira derrota no Estadual e manteve a quinta colocação, com seis pontos.

?? Com um gol contra, o Tricolor abre o placar do jogo! Taubaté 0?? x 1?? São Paulo #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/D9jQLQrHB1 ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) August 2, 2025

O Taubaté começou a partida pressionando o São Paulo, mas não conseguiu chegar à meta adversária. Ainda durante o primeiro tempo, o Tricolor se encontrou na partida e equilibrou o duelo.

Aos 20 minutos da etapa complementar, o São Paulo saiu na frente. Após jogada pelo lado direito e confusão dentro da pequena área, a atacante Taty Senna finalizou com sucesso.

Depois do gol, as são-paulinas seguiram no ataque, mas não conseguiram ampliar a vantagem.