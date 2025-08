São Paulo desembarca em Porto Alegre para duelo com o Inter

O São Paulo já está em Porto Alegre para o duelo deste domingo, com o Internacional, no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma sequência de quatro vitórias e cinco jogos sem um resultado negativo, o São Paulo do técnico Hernán Crespo quer manter o embalo para seguir se aproximando das primeiras colocações da tabela, após chegar a brigar contra a zona de rebaixamento.

A expectativa é de que haja algumas mudanças na equipe que enfrentará o Internacional neste domingo, uma vez que na próxima quarta-feira o São Paulo terá pela frente o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

Na partida de ida contra o Furacão, no Morumbis, na última quarta-feira, nomes como Ferraresi, Bobadilla, Alisson e Luciano começaram no banco de reservas. Portanto, há boas chances de eles voltarem ao time titular contra o Internacional.