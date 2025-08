Santos supera Brasilis no sub-15 e empata com Ibrachina no sub-17 pelo Paulista

O Santos entrou em campo na manhã deste sábado em rodada dupla pelo Campeonato Paulista das categorias de base e saiu com resultados distintos. No Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP), o sub-15 venceu o Brasilis por 2 a 0, enquanto o sub-17 ficou no empate sem gols com o Ibrachina, ambos pela quarta rodada da segunda fase da competição estadual.

Com o resultado positivo, o sub-15 segue firme na briga pela classificação à próxima fase. A equipe comandada por Fabrício Monte chegou a mais uma vitória, desta vez com gols de Tiago Barros e Ignacio. Já o sub-17, apesar de manter a invencibilidade nesta etapa do torneio, perdeu a chance de disparar no grupo após o 0 a 0 diante do Ibrachina.

Agora, ambas as categorias terão desafios fora de casa no próximo sábado (9). O sub-15 visita o Red Bull Bragantino às 9h (de Brasília), no CT da equipe adversária, em Atibaia. Logo depois, às 11h, será a vez do sub-17 enfrentar o União São João, no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras.

No primeiro jogo do dia, o sub-15 mostrou boa organização tática e dominou o Brasilis. Tiago Barros abriu o placar e Ignacio ampliou, garantindo os três pontos. A equipe teve um bom volume ofensivo e soube controlar a partida mesmo com as mudanças ao longo do segundo tempo.

Já no duelo do sub-17, a partida foi mais equilibrada e travada no meio-campo. O time comandado por Elder Campos até criou oportunidades, mas parou na forte marcação do Ibrachina e não conseguiu tirar o zero do placar. Ainda assim, o Peixe demonstrou solidez defensiva e segurou um ponto importante na caminhada pela classificação.