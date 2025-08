Santos informa mais de 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Juventude no Morumbis

O Santos anunciou neste sábado que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Juventude, marcado para segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcará mais uma vez a presença do Peixe na capital paulista.

A venda segue disponível pelo site sociorei.com, com reconhecimento facial obrigatório tanto para a compra quanto para o acesso ao estádio.

A expectativa da diretoria alvinegra é de casa cheia em um confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Peixe ocupa atualmente a 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos - mesma pontuação do Vasco, primeiro time fora do Z4 -, e busca reencontrar o caminho das vitórias após o empate por 2 a 2 com o Sport, na última rodada.

Já o Juventude vive momento ainda mais delicado, na 19ª posição com 11 pontos, e chega ao confronto após três derrotas seguidas, sendo a última por 3 a 0 diante do Bahia, na Fonte Nova.

Para o duelo, o técnico Cleber Xavier tem desfalques importantes. João Basso (lesão muscular) e Rincón (suspenso) estão fora. Guilherme e Willian Arão são dúvidas, enquanto o recém-chegado Mayke, já regularizado, pode ser novidade.

A provável escalação conta com: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal (ou Guilherme).