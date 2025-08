Santos caminha para nona alternativa para a lateral direita no Brasileirão

A lateral direita vem sendo um dos grandes problemas do Santos ao longo de 2025. Para tentar solucionar, a diretoria contratou Mayke. O ex-Palmeiras será a nona alternativa para a posição.

Em 17 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, já atuaram no setor: Leo Godoy (seis vezes), JP Chermont (cinco), Escobar (quatro), Igor Vinícius (três), Luisão (duas), Aderlan (duas), Zé Ivaldo (uma) e Caballero (uma).

Destes, Leo Godoy nem sequer está mais no elenco. O argentino, que estava emprestado pelo Athletico-PR, foi liberado para assinar com o Independiente. Aderlan, aliás, também está de saída, rumo ao Sport. Chermont, por sua vez, está sem espaço e não atua com a camisa alvinegra desde 4 de maio.

Escobar, Luisão, Zé Ivaldo e Caballero foram improvisações do técnico Cleber Xavier. O argentino, que costuma atuar pela lateral esquerda, foi quem mais se encaixou em meio à instabilidade dos concorrentes.

Já o atacante paraguaio, que estreou sendo improvisado, foi uma alternativa encontrada para tentar evitar uma derrota para o Sport, na Ilha do Retiro. O garoto marcando contra, ao tentar cortar um cruzamento, mas o Santos conseguiu buscar o empate de 2 a 2.

Agora, portanto, o Santos caminha para sua nona alternativa na lateral direita. E a esperança é que Mayke consiga repetir o sucesso que teve no Palmeiras, onde conquistou diversos títulos.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, na capital paulista, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.