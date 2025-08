Saiba como assistir o UFC Vegas 108, card com sete atletas do Esquadrão Brasileiro

Neste sábado (2), o Ultimate volta a Las Vegas (EUA) após mais de um mês promovendo eventos em outras localidades. Com sete representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para entrarem em ação, o UFC Vegas 108 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Pelo card principal do show, três atletas tupiniquins vão se apresentar no octógono. O peso-leve (70 kg) Elves Brener mede forças com o argentino Esteban 'El Gringo' Ribovics. Já a peso-galo (61 kg) Karol Rosa encara a francesa Nora Cornolle, enquanto o meio-médio (77 kg) Elizeu Capoeira terá pela frente o americano Neil Magny, em um duelo de veteranos.

Na parcela preliminar da edição, outros quatro lutadores do Brasil vão competir. Os pesos-moscas (57 kg) Felipe Bunes e Rafael Macapá protagonizam um duelo 100% verde-amarelo. Já Rodolfo Vieira e Ketlen Esquentadinha enfrentam Tresean Gore e Piera Rodriguez, respectivamente.

Luta principal

Já o 'main event' da noite ficará a cargo de uma dupla de lutadores de destaque no MMA asiático na atualidade. O japonês Tatsuro Taira e o sul-coreano Hyun Sung Park ficarão frente a frente no octógono do UFC Vegas 108, em um confronto válido pela divisão dos moscas, que tem como campeão o brasileiro Alexandre Pantoja.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 22 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

