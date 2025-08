Rayane Soares quebra segundo recorde mundial consecutivo no Troféu Brasil

Neste sábado, a maranhense Rayane Soares bateu, pela segunda vez consecutiva, um recorde mundial no Troféu Brasil de Atletismo, no CT Paralímpico, em São Paulo. Desta vez, foi na prova dos 200m da classe T13 (baixa visão), em que a velocista baixou sua marca pessoal e garantiu vaga na final, que acontece no domingo (3), às 14h05 (de Brasília).

Rayane do clube Instituto Athlon, que já havia registrado o recorde mundial nos 100m da classe T13 na semifinal do primeiro dia da competição, completou os 200m em 24s19. Com isso, superou sua própria marca da temporada (24s47) e também quebrou o recorde anterior da lenda cubana Omara Durand Elías, uma lenda no esporte paralímpico mundial, que era 24s24 e estava em vigor desde janeiro de 2011.

"Fiquei muito feliz pelas marcas que estou fazendo aqui no Troféu Brasil. De estar correndo junto com as meninas, que correm muito, e chegar numa final junto com elas. Fiquei muito grata e feliz pelos meus resultados. É uma grande preparação para o Mundial, para competir mais confiante, sabendo que estou fazendo boas marcas", afirmou Rayane.

A velocista também comentou sobre suas adversárias no Troféu Brasil e os próximos desafios.

"Consegui diminuir minha marca nos 200 metros para 24s19. Sei que minha adversária do Azerbaijão citar o nome dela também está correndo muito, e vai ser uma briga boa. Saber que estou no mesmo nível, baixando os resultados, me deixa confiante para a final e para o Mundial", disse, mencionando o Mundial de atletismo paralímpico, em setembro, em Nova Déli, capital da Índia.

UM ANO DO OURO! ??? Beatriz Souza fez história ao conquistar a medalha de ouro no judô, na categoria +78kg, nos Jogos Olímpicos de Paris! Um momento inesquecível, de garra e emoção, que marcou o nome de Bia no topo do pódio olímpico! ??? ? Alexandre Loureiro/COB... pic.twitter.com/6Feh2iBHnz ? Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2025

Na mesma prova, entre os homens, o campeão mundial em Kobe 2024, Walisson Fortes, do clube APD, correu os 200m em 22s88 pela classe T64 (amputados de membros inferiores).

O dia também contou com a participação do paulista Júlio Agripino, que completou os 5000m em 16min01s98 pela classe T11 (cegos). O atleta do grupo IEMA (SP) é campeão paralímpico desta prova nos Jogos de Paris 2024.

Com cerimônia marcada para às 17h deste domingo, o Troféu Brasil chega ao fim no CT Paralímpico. A competição tem servido como preparação final para o Mundial da modalidade, que será realizado de 27 de setembro a 5 de outubro, na Índia.