Puskás? Atacante português faz golaço de bicicleta nos EUA; veja

O atacante português Paulinho, do Toluca (MEX), marcou um golaço para garantir a vitória sobre o Montréal (CAN), em jogo válido pela Leagues Cup, ontem (1). A partida foi disputada na Red Bull Arena, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O lance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo e marcou a virada dos mexicanos. Antes, aos 20, Efrain Morales abriu o placar para os canadenses, e aos 23, Angulo havia empatado.

O atacante brasileiro Helinho, ex-São Paulo e Red Bull Bragantino, participou da jogada do gol. O camisa 11 do Toluca, que já havia dado assistência para o primeiro gol do time, carregou pela esquerda e cruzou para o centro da área. A bola desviou em um zagueiro e subiu, oferecendo-se para o movimento acrobático de Paulinho.

A Leagues Cup é um torneio disputado entre os times do Campeonato Mexicano e os da MLS. O Columbus Crew (EUA) é o atual campeão da competição.