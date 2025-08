Promessa de Cotia estreia no profissional do São Paulo; veja números e o que pensa Crespo

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite da última quinta-feira, no Morumbis, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida teve um gostinho ainda mais especial para Maik, cria de Cotia que fez sua estreia no profissional do Tricolor.

Antes mesmo do duelo, havia a dúvida se Cédric Soares seria poupado pela sequência de jogos e o garoto começaria logo entre os titulares, o que não aconteceu. O técnico Hernán Crespo foi mais cauteloso e optou pela experiência para iniciar a partida. A juventude de Maik, contudo, não passou batida.

Cédric Soares teve atuação apagada e, no intervalo, Maik foi acionado por Crespo. O garoto, portanto, fez sua estreia diante da torcida tricolor. Como todo jovem, mostrou um pouco de nervosismo nos minutos iniciais, mas, aos poucos, foi se soltando e pegando ritmo.

Crespo já havia dado indícios de que poderia utilizar Maik após a partida contra o Fluminense, no último domingo, devido à escassez de laterais direitos no elenco. O único disponível para a posição é justamente Cédric Soares, que foi titular nos seis jogos desde a chegada do treinador.

No duelo contra o Athletico-PR, portanto, Maik teve a chance dos sonhos e enfim estreou no profissional. Crespo valorizou a estreia do garoto, mas também pediu calma aos torcedores, uma vez que o cria de Cotia ainda está em transição do sub-20 para a equipe principal.

"Ele chegou aqui em uma posição que pode aproveitar. Tem espaço, não temos muitos laterais direitos. Temos só o Cédric [Soares] e agora ele. Mas não vamos colocar muitas coisas nas costas dele. Vamos deixá-lo jogar, treinar bem, ganhar seu espaço. Neste caso, uma dificuldade no elenco fez com que ele pudesse jogar. Ele tem que aproveitar o espaço", afirmou Crespo em coletiva.

Segundo dados do Sofascore, Maik teve 44 ações com a bola durante os 45 minutos que esteve em campo. O lateral direito somou 70% de acerto nos passes, deu um passe decisivo e finalizou uma vez na direção do gol.

Defensivamente, por sua vez, o garoto de 20 anos ganhou um duelo de quatro disputados pelo chão e um pelo alto. Além disso, também conseguiu um desarme e cometeu uma falta.

"Estou muito feliz pela minha estreia e por estrear na Copa do Brasil. Vamos por mais, e feliz pela vitória também", declarou o defensor em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Maik se destacou na Copinha deste ano e passou a treinar junto ao elenco profissional, mas ainda divide as obrigações do time de cima com o sub-20. Pela equipe de base, ele soma 25 jogos na atual temporada, com dois gols e duas assistências.

Com Maik disponível, o São Paulo volta a campo para decidir seu futuro na Copa do Brasil contra o Athletico-PR, às 19h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Ligga Arena. O Tricolor precisa apenas de um empate para carimbar a vaga nas quartas de final.

Antes disso, porém, o São Paulo de Maik visita o Internacional, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio.