Problema? Memphis lidera estatísticas e participa de gol a cada dois jogos

Eu sou o problema?", perguntou Memphis Depay após marcar o gol da vitória do Corinthians diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Prestes a completar 50 jogos com a camisa alvinegra, o holandês tem números expressivos e participa de um gol a cada dois jogos.

O que aconteceu

Alvo de críticas e algumas polêmicas recentes, o camisa 10 marcou em dois jogos consecutivos e reencontrou a paz com a torcida ao decidir o clássico contra o Palmeiras.

Memphis tem 15 gols e 14 assistências em 49 jogos pelo Corinthians, média de uma participação em gol a cada dois jogos.

Na atual temporada, o holandês é o principal jogador do elenco corintiano no quesito: com oito gols e dez assistências em 2025,participou diretamente de 18 gols da equipe no ano e superou Yuri Alberto, que soma 13 gols e uma assistência na atual temporada.

Desde que chegou ao Brasil, Memphis Depay é o jogador da Séria A com mais participações em gols, se contar os números pelo Corinthians e pela seleção dos Países Baixos.

Em mata-mata, o camisa 10 também desequilibra: marcou dois gols e deu 10 assistências em 12 jogos eliminatórios pelo Corinthians.

Diante do Palmeiras, na última quarta-feira, Memphis desencantou e balançou as redes pela primeira vez em clássicos. Foi o sexto jogo do holandês contra o Palmeiras, que marcou seu primeiro gol e já deu duas assistências contra o alviverde.

O Corinthians enfrenta o Fortaleza amanhã (3), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na partida de volta contra o Palmeiras na quarta-feira (6), Dorival deve mandar uma equipe alternativa a campo. A tendência é que Memphis seja preservado.

Caso entre em campo, o holandês chegará ao seu jogo de número 50 com a camisa do Corinthians.

Os três mosqueteiros

Na vitória diante do Palmeiras, Dorival pôde usar o trio de ataque titular pela primeira vez no Corinthians.

Jogando juntos, Garro, Memphis e Yuri Alberto contribuem para um aproveitamento expressivo do Corinthians em casa: jogando na Neo Química Arena, o Corinthians não perdeu com os três em campo.

São 16 jogos, 12 vitórias e quatro empates com o trio jogando em casa, somando aproveitamento de 83,3%. Dos 36 gols marcados nessas partidas, 32 tentos tiveram participação de pelo menos um dos três.

Os três devem ser poupados na rodada do final de semana, voltando a campo na partida decisiva das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.