Precisa ganhar massa? Rodriguinho lidera testes de força no São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Rodriguinho vem ganhando espaço no São Paulo com boas atuações e, ao contrário do que pode aparentar, o jogador não precisa necessariamente ganhar massa para ficar mais forte.

O que aconteceu

Rodriguinho tem os melhores índices de força relativa no clube, em um exame chamado dinamometria. O teste faz parte dos processos internos do São Paulo.

O ranking interno do clube considera dados ajustados. A comissão técnica leva em conta não apenas os valores brutos de força, mas também o peso, a altura e o IMC de cada jogador.

Sempre muito comparado a Kaká, Rodriguinho tem biotipo parecido com o craque. Apesar de parecer franzino, Kaká já impressionou Carlo Ancelotti em seu primeiro treino no Milan por, entre outras coisas, sua força.

Em seu primeiro desafio nos treinos, Kaká se viu na frente de Gattuso, que lhe deu uma terrível ombrada, mas Kaká nem perdeu a bola. Depois, após ficar com a bola, Kaká fez um passe de 30 jardas, pegando de surpresa até Nesta, que não conseguiu interceptar. Carlo Ancelotti, na biografia Liderança Tranquila.

O que é o exame?

A dinamometria é um teste que mede a força gerada pelo esforço máximo do atleta. O exame pode ser aplicado de forma isométrica ou isocinética e registra valores como quilograma-força (kgf) ou newtons (N).

No São Paulo, os resultados são ajustados por peso, altura e IMC dos jogadores. Isso permite comparar atletas com biotipos diferentes de maneira mais justa, destacando quem tem mais força relativa — isto é, proporcional ao próprio corpo.