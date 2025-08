Portuguesa perde para o Mixto e larga atrás na segunda fase da Série D

A Portuguesa foi derrotada pelo Mixto por 1 a 0 fora de casa neste sábado, pelo jogo de ida da segunda rodada da Série D do Brasileirão. De pênalti, Gilvan foi às redes pelos mandantes no estádio Dutrinha, em Cuiabá.

Com a vantagem, um empate já basta para garantir ao Mixto uma vaga na próxima fase do torneio. A Portuguesa, por sua vez, precisa de uma vitória por dois ou mais gols para se classificar. Em caso de um triunfo da Lusa por 1 a 0, o confronto será decidido nos pênaltis.

O jogo de volta entre as equipes está agendado para o próximo sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio do Canindé.

Os gols do jogo

Com 29 minutos de jogo, Gilvan entrou com a bola na área da Portuguesa e foi derrubado por Carlos Eduardo em um lance faltoso que resultou em pênalti. O próprio Gilvan foi para a cobrança e converteu, com uma boa batida, deslocando o goleiro Bruno Bertinato.

Confira outros resultados pela Série D neste sábado:

Goiatuba 1 x 1 São José-RS



Maranhão 4 x 1 Tuna Luso



Maricá 1 x 2 Aparecidense



Água Santa 1 x 1 Ceilândia



FC Cascavel 0 x 1 Barra-SC



Ferroviário 0 x 1 ASA