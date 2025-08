'Pedi a Deus que não me castigasse tanto': Marta fala após pênalti perdido

Após confronto intenso entre Brasil e Colômbia, na vitória da seleção por 5 a 4 nas penalidades e empate por 4 a 4 no tempo normal, Marta disse que foi tranquilizada por companheiras de equipe depois de perder penalidade.

O que aconteceu

A camisa 10 falou que pediu a Deus que não fosse "castigada" com a derrota na decisão - Marta entrou no segundo tempo, marcou dois gols e acabou perdendo pênalti na disputa final.

Eu estava ali pedindo a Deus que não que não me castigasse tanto, porque entrar no jogo como estava, ser agraciada com o gol de empate, depois mais um gol, a gente acabou dando um vacilo nos últimos minutos e elas empataram. Eu voltei depois da cobrança de pênalti muito abalada, elas não me deixaram abalar sempre acreditando, sempre confiando que a gente iria conseguir sempre confiando que a Lorena ia pegar os pênaltis. O nosso objetivo maior, sem dúvida, é ver o futebol brasileiro e sul-americano brilhando cada vez mais. Marta, ao SporTV

Este foi o nono título da seleção brasileira da Copa América, de dez edições no total. O Brasil só não foi campeão em 2006, na derrota para a Argentina nos pontos corridos.