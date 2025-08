Zagueiro 'esquecido' vira opção em reencontro do Palmeiras com Romarinho

Sem atuar pelo profissional do Palmeiras desde abril, Benedetti pode ser a novidade de Abel Ferreira para enfrentar o Vitória, amanhã, às 19h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Abel só tem três zagueiros à disposição e pode optar pelo jovem da base para descansar Gustavo Gómez. O capitão atuou nos últimos últimos cinco compromissos do clube paulista, que tem uma "final" contra o Corinthians, na quarta-feira, pela volta das quartas da Copa do Brasil.

O português perdeu Murilo ainda no Mundial de Clubes e viu Bruno Fuchs sair lesionado na Neo Química Arena. O defensor sofreu um edema na coxa esquerda na última quarta-feira e deixou Abel apenas com Micael, Gómez e Benedetti como opções.

Benedetti, porém, não entra em campo pelo profissional desde a derrota para o Bahia, em 27 de abril pelo Brasileirão. Mesmo assim, o jogador viajou com o elenco para o Mundial e foi opção no banco de reservas em todos os confrontos do Palmeiras desde a retomada da temporada sul-americana.

O defensor não está sem ritmo, pois também integra o elenco sub-20. No fim de maio, fez dois jogos completos pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria, com direito a gol no empate com o Fortaleza.

Caso seja escalado por Abel, o zagueiro de 19 anos terá a missão de segurar um velho carrasco do Palmeiras: Romarinho. O atacante reforça o Vitória após 11 anos no futebol árabe e pode fazer sua estreia justamente contra o Alviverde.

O atacante virou o "carrasco" do Alviverde em clássicos durante sua passagem pelo Corinthians. Romarinho tem cinco gols em cinco Dérbis. Além disso, o Alvinegro nunca perdeu para o rival quando o atacante esteve em campo.

Gosto de jogar jogo grande. E contra o Palmeiras sempre deu certo, tem gosto diferente. Espero poder jogar, participar do jogo. Estou pronto para jogar Romarinho, em apresentação pelo Vitória

O jogador deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos no segundo tempo, segundo PVC, colunista do UOL.