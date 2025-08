Palmeiras sofreu metade de seus gols nos últimos 20 minutos das partidas pelo Brasileiro

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três vitórias seguidas e superou o Grêmio no último sábado, por 1 a 0, no Allianz Parque.

Mesmo assim, um dado chama a atenção na parte defensiva da equipe. Dos 12 gols sofridos até aqui na competição, seis aconteceram após os 70 minutos de jogo ? ou seja, 50% dos tentos contras saíram no último terço de hora, incluindo os acréscimos.

O exemplo mais recente aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, onde Hulk descontou aos 90+2. Antes disso, no empate com o Mirassol por 1 a 1, Chico marcou aos 70. Na derrota para o Flamengo por 2 a 2, os dois tentos rubro-negros saíram nos minutos 73 e 87, com Arrascaeta e Ayrton Lucas. Diante do Bahia, Kayky marcou o gol da vitória aos 90+3. E no jogo com o Fortaleza, Deyverson balançou a rede exatamente aos 70.

Essa tendência negativa nos minutos finais contrasta com o desempenho defensivo do Verdão ao longo do campeonato. O Palmeiras tem a quarta melhor defesa do Brasileirão, atrás apenas de Cruzeiro (11 gols sofridos), Botafogo (8) e Flamengo (6).

O Verdão volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

A equipe ocupa a terceira colocação, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.