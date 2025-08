Palmeiras reencontrará dupla ex-rival em duelo contra o Vitória

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O duelo marcará o reencontro do Verdão com dois velhos conhecidos: Fábio Carille e Romarinho. O técnico e o atacante já tiveram passagem pelo rival Corinthians e, neste domingo, voltarão a enfrentar a equipe da Barra Funda.

Romarinho chegou ao Vitória recentemente e assinou até julho de 2026. O jogador foi anunciado pela equipe baiana no último dia 18 de julho e pode fazer sua estreia justamente contra o Palmeiras. Ele treinou normalmente com o elenco durante a semana e a tendência é que esteja disponível para a partida.

Durante sua passagem pelo Corinthians, de 2012 a 2014, Romarinho enfrentou o Palmeiras em sete oportunidades, acumulando três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Ao todo, marcou seis gols contra o rival.

Fábio Carille, por sua vez, foi revelado como treinador pelo Corinthians após sete anos atuando como auxiliar-técnico do clube. Assumiu o comando da equipe principal entre 2017 e 2018, retornando para uma nova passagem em 2019.

O Palmeiras chega para o duelo com três vitórias seguidas no Brasileirão. O Verdão ocupa a terceira colocação, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.

O Vitória, por sua vez, ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos - apenas dois à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento.